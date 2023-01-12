Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может перебраться в «Крылья Советов».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 19-летний игрок может присоединиться к самарскому клубу на втором сборе. Отмечается, что «Крылья Советов» могут арендовать Шитова до лета 2023 года без права выкупа. Напомним, на данный момент за самарцев выступает его брат Владислав Шитов.

В нынешнем сезоне Виталий Шитов принял участие в одном матче РПЛ и в одной игре Фонбет Кубка России. Трудовой договор полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.