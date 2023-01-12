Член тренерского штаба «Химок» Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) считает верным отстранение России от международных матчей.

«Я, конечно, не знаю всех последствий юридических, что они там заключили. Явно действия не спортивные. Давно уже спорт для них – это политический рычаг. Несомненно «спорт вне политики» - давно забыто это выражение. Все решения продиктованы политическими чиновниками. Даже если ФИФА или УЕФА поддерживают нас, всё равно они нарушают устав, и давление политическое не должно оказываться. Всё-таки спорт должен объединять, а не наоборот разъединять. Могут продлить на год и два и на всё что угодно.

Надо поднимать свой уровень спорта и детского, и юношеского, и взрослого, да какого хотите. Нужно решать внутри страны, чтобы поднимать уровень у нас», — сказал Билялетдинов.

Весной 2022 года ФИФА совместно с УЕФА исключили сборную России и клубы от международных матчей на неопределённый срок. Таким образом, российские команды не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23.