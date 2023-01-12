Ганчаренко: «Василий Березуцкий хочет работать в «Эспаньоле»

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко сообщил, что приглашал Василия Березуцкого в свой тренерский штаб.

«Звал Васю в «Урал». Он решил взять паузу, договорились еще поговорить зимой. Василий сейчас в Барселоне, решил пожить там. Говорит мне: «Хочу работать в «Эспаньоле». «Барселону» мне не надо». Ну, Вася на юморе, как обычно», — приводит слова Ганчаренко «Чемпионат».

Специалист рассказал, что Алексей и Василий Березуцкие являются сильными личностями, по этой причине они не могут работать вместе. Поэтому Василий легко согласился в свое время поработать вместе в «Краснодаре», добавил Ганчаренко.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.