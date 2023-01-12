Президент «Урала» заявил, что у Шатова бессрочный контракт с клубом

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Олега Шатова.

«Будет ли продлен контракт Шатова с «Уралом»? С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет — продлит, не захочет — закончит. У нас особые отношения. У Шатова бессрочный контракт с «Уралом», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в пяти встречах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт Шатова с «Уралом» истекает в конце сезона-2022/23.

Екатеринбургский клуб занимает 10-е место в РПЛ, набрав 21 очко после 17 туров.