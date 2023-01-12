В «Урале» высказались о будущем Шатова

Григорий Иванов, занимающий пост генерального директора екатеринбургского «Урала», высказался насчет будущего полузащитника Олега Шатова.

«С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет - продлит, не захочет - закончит. У Шатова бессрочный контракт с «Уралом». Он закончит, когда захочет. Пока он — игрок «Урала», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

32-летний хавбек пополнил ряды команды из Екатеринбурга в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне Олег поучаствовал в пяти поединках за «Урал», в которых не отметился голевыми действиями. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня текущего года.