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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» высказались о будущем Шатова

12 Января 2023 • 14:33 Комментировать

Григорий Иванов, занимающий пост генерального директора екатеринбургского «Урала», высказался насчет будущего полузащитника Олега Шатова.

«С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет - продлит, не захочет - закончит. У Шатова бессрочный контракт с «Уралом». Он закончит, когда захочет. Пока он — игрок «Урала», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

32-летний хавбек пополнил ряды команды из Екатеринбурга в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне Олег поучаствовал в пяти поединках за «Урал», в которых не отметился голевыми действиями. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Иванов Олег Шатов
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