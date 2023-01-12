Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Никто не может дать гарантий, заиграет ли Самошников»

12 Января 2023 • 06:00 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» и российской сборной Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что защитник казанского «Рубина» Илья Самошников собрался перебраться в «Локомотив». Булыкин не уверен в том, что Самошников сможет ярко проявить себя в московском клубе, особенно памятуя о том, что далеко не всегда даже именитые игроки не могли обрести себя после перехода.

- Заиграет ли Самошников в «Локомотиве»? Никто вам никогда не даст стопроцентной гарантии, что игрок придётся ко двору. Мы знали случаи, когда порой даже звезды, переходя в другой клуб, не могли там себя проявить, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Илья Самошников Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
06:40 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Руководство «Спартака» не должно было закрываться по Промесу»
06:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Никто не может дать гарантий, заиграет ли Самошников»
05:00 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Российский футбол должен в любом случае оставаться в Европе»
00:44 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук подпишет с «Торпедо» контракт на полтора года
11 Января
23:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Жаль, если «Химки» покинут РПЛ»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Фернандес - супертоп»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Мевли об уходе из «Спартака»: «Без комментариев»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о Мевле, Рыбусе, Дуарте, Фернандо и Тавареше
22:04 · Кубок России
Тихонов – о «Спартаке» в Фонбет Кубке России: «Надо выигрывать»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы»
21:45 · Россия. Первая лига
Хаджи: «Кононов сменил много команд, это говорит о его нестабильности»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Соперником «Зенита» является сам «Зенит»
Все новости
Рекомендуем