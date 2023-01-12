Булыкин: «Никто не может дать гарантий, заиграет ли Самошников»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и российской сборной Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что защитник казанского «Рубина» Илья Самошников собрался перебраться в «Локомотив». Булыкин не уверен в том, что Самошников сможет ярко проявить себя в московском клубе, особенно памятуя о том, что далеко не всегда даже именитые игроки не могли обрести себя после перехода.

- Заиграет ли Самошников в «Локомотиве»? Никто вам никогда не даст стопроцентной гарантии, что игрок придётся ко двору. Мы знали случаи, когда порой даже звезды, переходя в другой клуб, не могли там себя проявить, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.