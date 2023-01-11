Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию от РФС, которая касалась разрыва контрактов легионеров с российскими клубами.

«Я не владею ситуацией, статистикой кто там что предпринял, чтоб они не разрывали контракты. Оставили такое решение, ну и что? Теперь при заключении контракта с легионером этот момент нужно обговаривать в контракте. Если ты условно прерываешь контракт, то какие-то защитные меры для клуба должны быть продуманы. Если ты хочешь заключить контракт, а через неделю свинтить, ну винти и всё, контракт разрывается без компенсаций. А иностранцев можно приглашать, я уверен, что найдутся легионеры, который согласятся к нам приехать. Всё уходит в одно – занимайся своим, поднимай своё и защищай своё», - сказал Билялетдинов.

Самым запоминающимся «поступком» запомнился защитник Гильермо Варела, который ночью покинул базу команды и скрылся. На следующее утро он пришёл за вещами, но ни с игроками, ни с персоналом команды он не попрощался.