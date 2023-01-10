Медведев – о Мантуане: «Он в составе «Зенита», по крайней мере, до конца сезона»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о полузащитнике Густаво Мантуане.

На сегодняшний день существует открытый вопрос касательно того, останется ли талантливый 21-летний бразильский футболист в составе «сине-бело-голубых» по окончании сезона 2022/23.

«Этот вопрос сейчас нет смысла и необходимости обсуждать. Он в составе «Зенита», по крайней мере, до конца сезона», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Мантуан занимался футболом в Коринтиансе с шести лет. Бразилец перешёл в команду из Санкт-Петербурга летом прошедшего года на правах аренды.