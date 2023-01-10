Медведев – о Васютине: «Едет с «Зенитом» на сборы»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с голкипером «сине-бело-голубых» Александром Васютиным, который в данный момент выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды.

«Он у нас на контракте и едет с «Зенитом» на сборы», - цитирует Медведева «Матч ТВ».

Александр Васютин является чемпионом России, победителем Кубка России и двукратным обладателем золотых медалей Суперкубка страны в составе команды с берегов Невы, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионата Швеции в составе клуба из Стокгольма. В 2017 году, выступая за «Лахти» признавался лучшим вратарём чемпионата Финляндии.