Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко, ранее тренировавший краснодарскую «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

- В данной ситуации нужно сначала подождать и посмотреть. К Абаскалю у нас сначала относились по большей части скептически, а потом его признали. Человек нормально работает в «Спартаке», его команда играет достаточно хорошо и агрессивно. Любой иностранный тренер, приходя в российский чемпионат, сталкивается с тем, что это не Европа, где он работал раньше, или не Средняя Азия, или не Саудовская Аравия. К тому же, мы знаем специфику «Краснодара», где хозяин клуба Сергей Николаевич Галицкий делает упор на атакующий, зрелищный и забивной футбол, поэтому здесь тренеру может быть сложнее найти баланс между обороной и атакой. Справляется ли Ивич, мы поймём, когда увидим «Краснодар» в действии, и не на сборах, а в чемпионате.