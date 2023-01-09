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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко – об Ивиче: «Неизвестно, как у него получится; к Абаскалю относились скептически, а потом признали» эксклюзив

09 Января 2023 • 20:55 Комментировать

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко, ранее тренировавший краснодарскую «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

- В данной ситуации нужно сначала подождать и посмотреть. К Абаскалю у нас сначала относились по большей части скептически, а потом его признали. Человек нормально работает в «Спартаке», его команда играет достаточно хорошо и агрессивно. Любой иностранный тренер, приходя в российский чемпионат, сталкивается с тем, что это не Европа, где он работал раньше, или не Средняя Азия, или не Саудовская Аравия. К тому же, мы знаем специфику «Краснодара», где хозяин клуба Сергей Николаевич Галицкий делает упор на атакующий, зрелищный и забивной футбол, поэтому здесь тренеру может быть сложнее найти баланс между обороной и атакой. Справляется ли Ивич, мы поймём, когда увидим «Краснодар» в действии, и не на сборах, а в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич Гильермо Абаскаль
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