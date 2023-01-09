Агент Джорджевича рассказал, останется ли форвард в «Сочи»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента в клубе.

«Лука вернулся в расположение клуба, уже провел тренировку с командой, у него все просто отлично. Он точно остается в «Сочи» на вторую часть сезона», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Агент отметил, что пока рано делать выводы о работе нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева, необходимо подождать минимум месяц.

В нынешнем сезоне 28-летний Джорджевич принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Трудовой договор форварда с «Сочи» истекает в конце июня 2023 года.