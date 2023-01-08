Форвард «Ростова» Николай Комличенко отказался переходить в «Локомотив».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «железнодорожники» рассматривали 27-летнего нападающего в качестве потенциального усиления команды. Руководство столичного клуба связалось с представителями Комличенко, но получило отказ.

Отмечается, что форвард полностью сосредоточен на выступлении за команду Валерия Карпина и не собирается что-то менять.

Источник отмечает, что заинтересованность в Комличенко также проявляют турецкие клубы.

В нынешнем сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 млн евро.