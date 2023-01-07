«Ахмат» нацелился на ивуарийского полузащитника

Атакующий полузащитник Нене Джуниор Гбамбле, выступающий за словенский клуб «Целе», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Об этом рапортует издание «РБ Спорт».

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 20-летнего ивуарийского футболиста проявляет грозненский «Ахмат». Вероятность оформления трансфера довольно велика.

Срок действующего трудового соглашения между Гбамбле и «Целе» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.