Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил работу Александра Сторожука в «Краснодаре», которого сменил Владимир Ивич. Российский тренер теперь будет работать во второй команде.

«Мне импонировала игра «Краснодара» при нём, и видно было, что команда управляема тренером. Но одно поражение, по-моему, в Оренбурге послужило такому решению. Не знаю, почему так поступили, но то, что оставили в системе, – это хорошо. Мне нравилась игра команды при нём, его поведение. Можно прыгать, кувыркаться или что-то ещё, привлекая к себе внимание телекамер. Мне нравилась его манера управления «Краснодаром».

Очень важный показатель тренерского мастерства и умения. Сторожук никогда ведь не просил себе в команду новых игроков. Он работал с тем, что есть. Для меня лучшее мастерство тренера – это сделать игрока лучше, чем он был до тебя. Нужно умение работать легионерами и тем материалом, которые тебе дали, и делать из него лучше, чем был», — сказал Билялетдинов.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.