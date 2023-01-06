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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-одноклубник новичка «Краснодара» Кобнана: «Он очень сильный нападающий» эксклюзив

06 Января 2023 • 18:54 Комментировать

Бывший защитник «Середа» Михайло Попович дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался про новичка «Краснодара» Мозеса Кобнана, о трансфере которого было объявлено накануне.

- Кобнан очень сильный нападающий, который может сыграть и в центре атаки, и на позиции вингера. Мне довелось поиграть и против него, и вместе с ним за одну команду. Против него играть очень неприятно, защитники в чемпионате России это скоро вам подтвердят. Могу сказать, что он очень быстро прогрессирует. Принимает более правильные решения с каждым матчем. Он еще очень молодой и будет прогрессировать.

- Какой он вне поля?

- Он очень скромный парень. Первое время был совсем застенчивым, но постепенно освоился. Каких-то прозвищ у него не было, мы звали его просто Мозес. Отмечу его трудолюбие, не очень часто молодые игроки настолько выкладываются на каждой тренировке, это в нем подкупало.

- У него получится заиграть в «Краснодаре»?

- Это большой шаг для него, просто не будет. Очень хорошо, что у него контракт на 3 года, будет некоторое время на адаптацию. У него точно будут шансы, надеюсь, он ими воспользуется. Знаю, что у «Краснодара» новый тренер, это хорошо для Мозеса. У тренера будет свежий взгляд на всех игроков. Желаю ему успеха, у него все должно получиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мозес Кобнан Михайло Попович
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