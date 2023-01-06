«Зенит» отдал топ-защитника, «Спартак» нацелился на португальца, а Роналду – на возвращение в АПЛ: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вот и все европейские чемпионаты вернулись с каникул, довершила список итальянская Серия А. Матчей в Европе проходит очень много, но это не мешает клубам активно работать и на трансферном рынке. «Ливерпуль» уже представил Коди Гакпо, «Милан» купил парагвайского голкипера Девиса Васкеса, а «Локомотив» затарился оптом – Пиняев, Глушенков, Лантратов. Но об этом мы уже говорили, теперь же «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» снова теряет

Не смогли отбить Юри Альберто у «Коринтианса», не продлили аренду голкипера Ивана, летом отправится домой и Густаво Мантуан. До сих пор курсируют слухи о продаже Клаудиньо, за которым вовсю охотится «Палмейрас», усилились новости о трансфере Алексея Сутормина, на которого претендуют «Ростов» и ЦСКА. «Зенит» устроил небольшое очищение этой зимой. Самой громкой же пока становится продажа Деяна Ловрена – топ-защитника по меркам РПЛ.

Да, делать трагедию из продажи хорвата не стоит. Более того, можно даже похвалить питерский менеджмент. У 33-летнего хорвата летом заканчивался контракт, о продлении и речи не было. Деян Ловрен очень круто съездил на мундиаль, зарекомендовал себя там с лучшей стороны (в РПЛ он так не играл уже давно) и напросился на трансфер из Франции. «Лион» решил в срочном порядке вернуть хорвата, выплатив «Зениту» два миллиона евро. Отличная сумма для возрастного игрока с истекающим контрактом.

«Спартак» в поисках

Инсайдеры приписывают «Спартаку» предметный интерес к оборонительному вингеру «Бенфики» Томашу Таварешу. Есть и предметная формулировка: «игрока попросил лично Гильермо Абаскаль». Есть ли пара нюансов – последние аренды португалец провёл неудачно, а 2022-й год вообще целиком лечился от травмы крестообразных связок. Сейчас Тавареш уже «на ходу», практически завершил процесс восстановления, но покупать игрока после такой серьёзной травмы всегда большой риск.

«Спартак» смотрит на рынок крайних защитников неспроста. Команда «целиком» покинул Айртон. Да, бразилец уехал ещё в марте, но тогда соглашение было арендным и сохранялась вероятность вновь увидеть Айртона на полях РПЛ. Теперь же «Спартак» окончательно продал бразильца, за которого «Фламенго» раскошелился на семь миллионов евро.

Артём Дзюба

По судьбе Артёма Дзюбы сплошные слухи и вбросы, поэтому здесь коротко. Возможно, турецкая карьера форварда ещё не завершена: к нему присматривается «Сивасспор». Правда, в ответ на эту информацию руководители турецкого клуба лишь рассмеялись. Тогда инсайдеры пошли дальше и вывалили новость, что у Дзюбы есть варианты на ближнем Востоке, но по примеру Криштиану Роналду Артём пока не рассматривает слабые чемпионаты.

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Европейские чемпионаты

Криштиану Роналду уже готов к возвращению в АПЛ

А теперь и к самому Криштиану, всё-таки убежавшему в Саудовскую Аравию. Невероятная зарплата за легчайшего уровня лигу и полный контроль над командой – это понятно, но Роналду умудрился выторговать себе и ещё одно условие. Саудовские шейхи владеют «Ньюкаслом», так что Криштиану вернётся в АПЛ, если «сороки» выйдут в Лигу чемпионов. Он будет арендован «Ньюкаслом» на следующий сезон, если всё срастётся. Как тебе такое, Илон Макс? Кстати, пока Роналду может не разбирать чемоданы в Саудовской Аравии. «Ньюкасл» играет очень солидно, идёт в топ-4 и явно претендует на Лигу чемпионов. Даже не проиграли «Арсеналу» в гостях.

Завершим ещё одним ветераном. Почётный Луис Суарес продолжает колесить по Южной Америке. Вернулся в родной «Насьональ», потом отвлёкся на ЧМ-2022 и вот, после мундиаля, перешёл в «Гремио». Луиса Суареса встретили перформансом невероятного масштаба, а сам клуб подписал контракт с ветераном аж на два года.