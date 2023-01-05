Смородская: Тикнизяна и Мампасси нужно убрать из «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, кого можно убрать из состава «железнодорожников».

«Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», — цитирует Смородскую Legalbet.

Функционер отметила, что большинство футболистов пришли в «Локомотив» совсем недавно, поэтому сначала нужно посмотреть, как они проявят себя при новом тренерском штабе.

Напомним, официально трансферное окно в России откроется 25 января и продлится до 22 февраля.

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков после 17 туров.