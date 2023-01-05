Канчельскис назвал «дебилом» тренера клуба РПЛ

Экс-игрок сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис в грубой форме высказался о главном тренер подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Гогниев - это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть - дебил какой-то», - передает слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что Гогниев занял пост главного тренера «Химок» в сентябре 2022 года. Трудовое соглашение 41-летнего специалиста с подмосковным клубом рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 12 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.