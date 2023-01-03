Агент: «Сунгатулин не вернётся в «Спартак» зимой»

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина, высказался о будущем игрока. Напомним, 21-летний хавбек принадлежит «Спартаку».

«У Фаниля аренда на сезон, возвращаться зимой он в «Спартак» не будет. Он всем доволен: ему нравится тренер, нравится команда, Фаниль адаптировался к городу и к коллективу», — приводит слова Бакулина Metaratings.

Представитель футболиста отметил, что у «шмелей» есть возможность выкупить Сунгатулина, но клуб пока не планирует ее активировать.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах за «Урал», в которых не отметился результативными действиями.