Агент высказался о возможном уходе Литвинова из «Краснодара»

Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова, ответил на вопрос о будущем игрока. Ранее сообщалось, что «быки» хотят избавиться от футболиста в предстоящее трансферное окно.

«Я не знаю, что за персонажи пишут такие бредовые вещи. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Какая-то посленовогодняя пьяная фантазия», — заявил Литвинов Sport24.

По словам агента, «Краснодар» рассчитывает на Литвинова, в клубе никогда не было разговоров о возможном уходе игрока.

В текущем сезоне 21-летний защитник принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.