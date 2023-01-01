Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага: «Выход из УЕФА стал бы для РФС экстремальным решением» эксклюзив

01 Января 2023 • 17:58 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал затянувшуюся паузу, когда РФС решает, переводить российский футбол из УЕФА в АФК или нет.

- Если решение переносилось уже несколько раз, то значит, это не просто так. Понятно, что руководство российского футбола хочет сделать что-то на будущее и понимать, куда двигаться дальше. РФС не хочет выходить из УЕФА, потому что это было бы экстремальное решение. Вот почему они хотят дать какой-то сигнал УЕФА. Они хотят узнать, до какого числа будет длиться бан и так далее. Но в это же время Россия ждёт положительный ответ от УЕФА. Вот такая ситуация. Мне кажется, надо что-то выбирать побыстрее. Март должен стать последней датой, когда может быть принято окончательное решение, поскольку столько времени без международного футбола – это очень много. Особенно потому как нет предпосылок, что на третий или четвёртый год что-то изменится. Понятно, что в Азии не такой футбол, как в Европе, но лучше играть там, чем не играть вообще.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Микаэль Брага Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
18:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о планах вратаря «Зенита» Васютина
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Агент Кассьерры: «Отклонили предложение «Аль-Хиляля»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» подписал Тавареша
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложен защитник из Бельгии
13:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Абаскаль - чистый шабашник»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Валуев: «Нам нельзя идти на поводу УЕФА»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Ловрена в «Лион»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Максимовича в «Спартак» под угрозой срыва
11:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду не может пережить, что вчистую проиграл Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду опустился ниже плинтуса»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Даже Азия не дала понять окончательно, ждут нас или нет»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии
Все новости
Рекомендуем