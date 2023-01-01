Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал затянувшуюся паузу, когда РФС решает, переводить российский футбол из УЕФА в АФК или нет.

- Если решение переносилось уже несколько раз, то значит, это не просто так. Понятно, что руководство российского футбола хочет сделать что-то на будущее и понимать, куда двигаться дальше. РФС не хочет выходить из УЕФА, потому что это было бы экстремальное решение. Вот почему они хотят дать какой-то сигнал УЕФА. Они хотят узнать, до какого числа будет длиться бан и так далее. Но в это же время Россия ждёт положительный ответ от УЕФА. Вот такая ситуация. Мне кажется, надо что-то выбирать побыстрее. Март должен стать последней датой, когда может быть принято окончательное решение, поскольку столько времени без международного футбола – это очень много. Особенно потому как нет предпосылок, что на третий или четвёртый год что-то изменится. Понятно, что в Азии не такой футбол, как в Европе, но лучше играть там, чем не играть вообще.