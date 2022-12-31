Комбаров считает, что у Горлова получится в «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров высказал мнение о назначении Артёма Горлова на пост наставника «Пари НН».

«Человек сам проложил себе дорогу и уже довольно давно работает. При этом везде показывал хороший результат. Вот наконец и до Премьер‑лиги дошел», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

По словам тренера, Горлов является хорошим тактиком и опытным специалистом, несмотря на свой возраст. Комбаров считает, что у 35-летнего экс-наставника «Енисея» все получится в нижегородском клубе.

Ранее «Пари НН» представил Горлова в качестве главного тренера команды. По информации СМИ, наставник заключил с клубом трудовое соглашение на три года.