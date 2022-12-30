Дюков — о смерти Пеле: Мировой футбол понёс невосполнимую утрату

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу смерти легендарного бразильского игрока Пеле, который ушёл из жизни в возрасте 82 лет.

Дюков сказал пресс-службе РФС, что мировой футбол понёс невосполнимую утрату, ведь имя Пеле было синонимом футбольного величия. Глава РФС отметил, что в России к бразильцу всегда относились с любовью и теплотой.

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Пеле от лица РФС. Память о нём вечно будет жить в наших сердцах», - добавил Дюков.

Напомним, что Пеле является единственным игроком, который сумел трижды выиграть чемпионат мира по футболу.