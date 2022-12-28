Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что РПЛ превосходит по цифрам АПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о ситуации с правами на показ АПЛ. Напомним, Английская премьер-лига приостановила сотрудничество с российским телеканалом.

«АПЛ – это одна из топовых лиг, и мы планировали большое число трансляций, обзоры, отправку съемочных групп. У нас была большая ставка на английский футбол, но, к сожалению, получилось, как получилось», — приводит слова Тащина портал Metaratings.

При этом продюсер отметил, что у АПЛ были цифры ниже, чем у Российской премьер-лиги, но после РПЛ, английский чемпионат является самым популярным по просмотрам.