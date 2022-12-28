Жиго: «Вернусь ли я в «Спартак»? Время покажет»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о возможном возвращении в «Спартак». Напомним, 29-летний француз защищал цвета столичного клуба с 2018 по 2022 год.

«Вернусь ли я в «Спартак»? Хороший вопрос. Я не знаю, вернусь ли в «Спартак», как Куинси. Время покажет», — заявил Жиго на YouTube-канале «красно-белых».

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение футболиста с «Марселем» рассчитано до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет десять миллионов евро.