Газинский негативно высказался о системе VAR

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, ныне выступающий за екатеринбургский «Урал», поделился своим мнением о системе VAR.

«Я просто не понимаю, для чего нужен VAR. Чтобы исправить ошибки главного судьи? Почему тогда не исправляют? Почему не все? Объясните, как это работает. Как хотят, так и судят», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

На зимний перерыв «Урал» ушел на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 17 туров на счету екатеринбургского коллектива 21 очко.

В этом сезоне Газинский сыграл 12 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.