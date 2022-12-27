«Локомотив» намерен арендовать полузащитника сборной Марокко

Московский «Локомотив» намерен взять в аренду полузащитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика. О готовящейся сделке сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Пока известны следующие детали: 500 тыс. евро «Локомотив» заплатит за аренду игрока, а ещё 4 млн евро – сумма выкупа марокканского футболиста, на который у «Локо» будет право после заключения аренды.

30-летний Эль-Ямик, выступающий за испанский «Вальядолид» сыграл на чемпионате мира в Катаре в шести матчах своей национальной сборной. Марокканцы заняли четвёртое место на турнире.

В Ла Лиге в текущем сезоне у него всего восемь матчей без результативных действий. Стоимость игрока - 1,2 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.