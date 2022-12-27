Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» намерен арендовать полузащитника сборной Марокко

27 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать

Московский «Локомотив» намерен взять в аренду полузащитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика. О готовящейся сделке сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Пока известны следующие детали: 500 тыс. евро «Локомотив» заплатит за аренду игрока, а ещё 4 млн евро – сумма выкупа марокканского футболиста, на который у «Локо» будет право после заключения аренды.

30-летний Эль-Ямик, выступающий за испанский «Вальядолид» сыграл на чемпионате мира в Катаре в шести матчах своей национальной сборной. Марокканцы заняли четвёртое место на турнире.

В Ла Лиге в текущем сезоне у него всего восемь матчей без результативных действий. Стоимость игрока - 1,2 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вальядолид Сборная Марокко Трансферы футбола - зима 2023 Джавад Эль-Ямик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
22:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» намерен арендовать полузащитника сборной Марокко
22:49 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Большое «но» - детские тренеры»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Газинский – о Сафонове: «Он очень устойчив психологически»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Газинский: «Такую команду как «Зенит» в РПЛ больше не увидишь»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «На каждом стадионе царит «красно-белая» атмосфера»
21:32 · Россия. Первая лига
Ташаев покинет «Аланию»
21:25 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили, что у них нет никаких договорённостей с ЦСКА по трансферу Агапова
21:16 · Россия. Премьер-лига
Тукманов считает, что Смольников ещё может поиграть в РПЛ
21:11 · Россия. Премьер-лига
Горлов – основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» может отдать в аренду Рейхмена
20:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Пари НН» договорились о переходе Агапова
20:48 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» ведёт переговоры по трансферу Кухарчука из «Химок»
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Ломбертс вспомнил, как давал взятку в России
20:40 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» подпишет контракт со Шляковым
20:40 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Матчи в РПЛ стали более эмоциональными и динамичными»
Все новости
Рекомендуем