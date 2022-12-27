«Торпедо» подпишет контракт со Шляковым

Экс-защитник «Факела» Евгений Шляков в ближайшее время станет игроком московского «Торпедо», об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

По информации источника, 31-летний игрок проходит медицинское обследование для трансфера в «Торпедо». Если медосмотр будет успешным, то стороны подпишут контракт.

Ранее Шляков покинул «Факел», расторгнув трудовой договор с клубом по обоюдному согласию. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 400 тысяч евро.