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«Торпедо» подпишет контракт со Шляковым

27 Декабря 2022 • 20:40 Комментировать

Экс-защитник «Факела» Евгений Шляков в ближайшее время станет игроком московского «Торпедо», об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

По информации источника, 31-летний игрок проходит медицинское обследование для трансфера в «Торпедо». Если медосмотр будет успешным, то стороны подпишут контракт.

Ранее Шляков покинул «Факел», расторгнув трудовой договор с клубом по обоюдному согласию. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 400 тысяч евро.

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Торпедо Москва Евгений Шляков Трансферы футбола - зима 2023
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