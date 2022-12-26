Талалаев высказался об уходе Смольникова из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подтвердил уход защитника Игоря Смольникова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Мне позвонил президент клуба, сказал, что Смольников уходит. У него есть такой пункт в контракте», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что сам он пока не успел пообщаться с 34-летним игроком.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «автозаводцев» 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ранее Смольников также выступал за «Зенит», «Краснодар», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

После 17 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе шесть набранных очков.