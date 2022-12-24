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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березовский: «Приход Тикнизяна в сборную Армении создаст серьёзную конкуренцию»

24 Декабря 2022 • 11:10 Комментировать

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о возможной игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна за национальную команду из этой страны.

Березовский признался, что пока не знает, будет ли 23-летний футболист выступать за сборную Армении, однако отметил, что его команде не помешал бы ещё один сильный игрок.

«Его приход создал бы серьёзную конкуренцию. Нет такого, что слева в защите у нас некому играть. Но дополнительный сильный игрок нам бы не помешал», — приводит слова Березовского Metaratings.

В текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «железнодорожников» 22 матча, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Напомним, что защитник имеет опыт выступлений за молодёжную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Армении Роман Березовский Наир Тикнизян
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