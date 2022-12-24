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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали, как Карпин относится к переходу в Азию

24 Декабря 2022 • 10:46 Комментировать (1)

Глава РФС Александр Дюков рассказал, как относится к возможному переходу в АФК (Азиансткая конфедерация футбола) главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

«Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть - такое мнение Карпина», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале этого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.

Во вторник, 27 декабря, исполком РФС вынесет финальный вердикт по поводу перехода в Азию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Дюков АФК
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Комментарии (1)
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yelizabelousov
24 Декабря 2022 в 11:54
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