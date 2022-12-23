Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков сообщил, что Галицкий вышел из исполкома РФС

23 Декабря 2022 • 19:31 Комментировать

Глава российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о выходе владельца «Краснодара» Сергея Галицкого из исполкома.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — передаёт слова Дюкова «Чемпионат».

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 сыгранных туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РФС Александр Дюков Сергей Галицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
20:27 · Россия. Премьер-лига
Рахимов считает, что РФС пока не нужно идти в АФК
20:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, сколько получал, когда играл за «Томь»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Личка пригласил своего брата в тренерский штаб
20:05 · Россия. Премьер-лига
Кобелев раскритиковал возможный переход РФС в АФК 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
Галямин высказался о трудности перелётов в страны Азии и Австралию
19:56 · Россия. Премьер-лига
Вилков назвал плюсы от перехода РФС в АФК
19:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что РФС пока не стоит переходить в АФК
19:48 · Россия. Премьер-лига
Кафельников - о переходе РФС в АФК: «Абсолютно путь в никуда» 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали будущее Гойковича
19:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин не видит смысла в переходе РФС из УЕФА в АФК
19:31 · Россия. Премьер-лига
Дюков сообщил, что Галицкий вышел из исполкома РФС
19:30 · Россия. Премьер-лига
Россия проведёт международный турнир с участием сборных Казахстана, Кыргызстана и Беларуси
19:20 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» считает, что стоит перейти в Азию
19:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что переход в Азию отбросит Россию на несколько шагов назад
19:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников назвал лучшие команды года в России и в мире
Все новости
Рекомендуем