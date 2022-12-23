Дюков сообщил, что Галицкий вышел из исполкома РФС

Глава российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о выходе владельца «Краснодара» Сергея Галицкого из исполкома.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — передаёт слова Дюкова «Чемпионат».

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 сыгранных туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.