Дюков заявил, что все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о позиции клубов РПЛ о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК — половина безоговорочно, а кто-то говорит о том, что, если в ближайшее время мы не будем играть на международном уровне, то, давайте, перейдем», — передает слова Дюкова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что неучастие клубов в международных турнирах может привести к смене спортивного гражданства российских футболистов.

Ранее сообщалось, что РФС пока не принял окончательного решения по возможному переходу в АФК.