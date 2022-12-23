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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков заявил, что все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК

23 Декабря 2022 • 18:10 Комментировать (3)

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о позиции клубов РПЛ о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК — половина безоговорочно, а кто-то говорит о том, что, если в ближайшее время мы не будем играть на международном уровне, то, давайте, перейдем», — передает слова Дюкова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что неучастие клубов в международных турнирах может привести к смене спортивного гражданства российских футболистов.  

Ранее сообщалось, что РФС пока не принял окончательного решения по возможному переходу в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков АФК
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Комментарии (2)
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wild cat
23 Декабря 2022 в 18:31
Беда в том, что никто не дает четкий ответ на вопрос, когда УЕФА готов вернуть российский футбол в свои турниры. Похоже, не знает его и руководство РФС. Наверное, в течение ближайшей недели оно рассчитывает прояснить ситуацию, проконсультироваться с ФИФА, а также, возможно, посоветоваться с властями нашей страны.
Гоблин Фред
23 Декабря 2022 в 18:25
Для Пробы Сыграли Бы Товарняки С Японскими Командами Или Китайскими...От Многих Были Получили Оплеух...
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