Березовский считает, что Захаряну рано переходить в «Челси»

Исполняющий обязанности рулевого сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Потянул бы он такой уровень? Сложно сказать, но, мне кажется, в таком возрасте очень трудно переходить в Англию. В первую очередь, могут появиться серьезные травмы, нужно окрепнуть для такого чемпионата», — приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, 19-летний хавбек минувшим летом был близок к переходу в «Челси», но трансфер не состоялся по техническим причинам. Ранее в СМИ сообщалось, что зимой лондонский клуб предпримет новую попытку подписать Захаряна.