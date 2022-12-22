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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Могилевец оценил результат сборной России на ЧМ-2014

22 Декабря 2022 • 13:05 Комментировать (1)

Экс-футболист российской национальной команды Павел Могилевец высказался о результате сборной на чемпионате мира - 2014.

«Как это часто бывает со сборной и нашими клубами, не хватило совсем чуть-чуть и в последний момент. То есть победы над Алжиром в последнем туре. Может, перегорели просто. История похожа на ту, что случилась со сборной Италии: не вышли на ЧМ-2022, хотя должны были», — цитирует бывшего футболиста «Зенита», «Рубина» и «Ростова» издание Sport24. По его мнению, та команда могла бы повторить успех домашнего мундиаля и дойти до стадии четвертьфинала.

Напомним, что на ЧМ-2014 российская сборная заняла третье место в группе, уступив Бельгии и сыграв вничью с Южной Кореей и Алжиром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Павел Могилевец
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Комментарии (1)
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Kirolnic
22 Декабря 2022 в 13:08
Ну-ну. Учитывая, что если бы обыграли Алжир в 1/8 попадали бы на немцев, что-то я сильно сомневаюсь на счет 1/4 финала...
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