Могилевец оценил результат сборной России на ЧМ-2014

Экс-футболист российской национальной команды Павел Могилевец высказался о результате сборной на чемпионате мира - 2014.

«Как это часто бывает со сборной и нашими клубами, не хватило совсем чуть-чуть и в последний момент. То есть победы над Алжиром в последнем туре. Может, перегорели просто. История похожа на ту, что случилась со сборной Италии: не вышли на ЧМ-2022, хотя должны были», — цитирует бывшего футболиста «Зенита», «Рубина» и «Ростова» издание Sport24. По его мнению, та команда могла бы повторить успех домашнего мундиаля и дойти до стадии четвертьфинала.

Напомним, что на ЧМ-2014 российская сборная заняла третье место в группе, уступив Бельгии и сыграв вничью с Южной Кореей и Алжиром.