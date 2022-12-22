Петржела: «Зенит» будет чемпионом следующие 15 лет, «Спартак» для него никто»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «сине-бело-голубые» выиграют РПЛ не только в этом сезоне, но и будут побеждать на протяжении последующих 15 лет, так как петербургский клуб спонсируется «Газпромом».

«В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ кряду. В нынешнем сезоне петербуржцы также возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, набрав 42 очка после 17 туров.