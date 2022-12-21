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Кавазашвили: «На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак»

21 Декабря 2022 • 21:18 Комментировать

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о вратаре «Факела» Илье Свинове.

«На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют ещё на год. Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Свинов принял правильное решение по своей карьере, которая могла быть загублена, останься вратарь в столичном коллективе.

В нынешней кампании Илья принял участие в 14 встречах в футболке воронежского клуба, в которых пропустил 25 мячей. Арендный контракт с «Факелом» действует до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Анзор Кавазашвили Илья Свинов
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