Агент Сильянова прокомментировал возможное возвращение игрока в «Локомотив» зимой

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока зимой из аренды в «Ростове».

«Ответ на ваш вопрос нужно искать в клубах «Локомотив» и «Ростов». Желание Александра не обсуждается. Просто надо говорить о двух клубах, которые заключали между собой трансферный договор аренды», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Сильянов принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.