«Торпедо» планирует расстаться с четырьмя игроками

Московское «Торпедо» больше не рассчитывает на четырёх своих футболистов, об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

По информации журналиста, «автозаводцы» хотят расстаться с Марком Костой, Мухаммадом Султоновым, Артёмом Симоняном и Андреем Евдокимовым. Последний был отправлен во вторую команду еще в конце минувшего лета, а сейчас ему ищут новый клуб в Первой лиге.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего шесть очков после 17 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв до начало марта 2023 года.