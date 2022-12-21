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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» планирует расстаться с четырьмя игроками

21 Декабря 2022 • 16:25 Комментировать

Московское «Торпедо» больше не рассчитывает на четырёх своих футболистов, об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.                                                                  

По информации журналиста, «автозаводцы» хотят расстаться с Марком Костой, Мухаммадом Султоновым, Артёмом Симоняном и Андреем Евдокимовым. Последний был отправлен во вторую команду еще в конце минувшего лета, а сейчас ему ищут новый клуб в Первой лиге.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего шесть очков после 17 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв до начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Симонян Мухаммад Султонов Марк Коста Андрей Евдокимов
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