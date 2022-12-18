Агент: «Слуцкий сильно подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах»

Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, поделился мнением периоде карьеры своего клиента в «Рубине».

Напомним, Игнатьев выступал за казанскую команду с 2020 по 2022 год. В общей сложности в составе «Рубина» футболист провёл 40 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.

Агузаров считает, что экс-наставник татарстанской команды Леонид Слуцкий подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах.

«Слуцкий сильно подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах, не сумев найти правильный подход к игроку», — цитирует Агузарова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл за «железнодорожников» 16 матчей, отметившись в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.