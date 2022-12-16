Динияр Билялетдинов: «На вторую часть сезона Едвай по-любому бы пригодился»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном уходе Тина Едвая из московской команды.

«Если Едвай уйдёт из «Локомотива», важен вопрос компенсации. Если он себя видит в команде, нужно сохранять футболиста. На вторую часть сезона он по-любому бы пригодился», – заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

Напомним, что ранее появилась информация о желании хорватского центрального защитника приостановить контракт с российской командой ради продолжения карьеры в ОАЭ. Также сообщалось о возможном уходе Вильсона Изидора и Франсуа Камано.