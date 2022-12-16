Защитник Бруно Фукс, правами на которого владеет московский ЦСКА, продолжит карьеру в бразильском чемпионате. Как рапортует пресс-служба «армейцев», 23-летний исполнитель перебрался в «Атлетико Минейро».

Стороны заключили арендное соглашение, которое будет рассчитано на один год. В договоре прописана опция выкупа трансфера.

Бруно перешел в московский клуб летом 2020 года. С того момента он провел за ЦСКА 19 поединков, не отметившись голевыми действиями.

Контракт Фукса с москвичами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.