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Агент: «На Голенкова в «Ростове» сильно рассчитывают»

14 Декабря 2022 • 11:36 Комментировать

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался о нынешнем положении своего клиента в команде.

По словам Талаева, несмотря на небольшое количество игрового времени, Голенков не планирует менять клуб и собирается бороться за право выходить в стартовом составе с форвардом сборной России Николаем Комличенко.

«Вопрос аренды даже не рассматривался нами. И руководство «Ростова» категорически против, на Егора очень сильно рассчитывают. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова агента Metaratings.

Действующий контракт 23-летнего Голенкова с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе своей команды 23 матча, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу. Отметим, что все результативные действия Голенкова пришлись на игры Фонбет Кубка России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Егор Голенков Андрей Талаев
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