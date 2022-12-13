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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бистрович: «Зенит» — фаворит, но не гегемон»

13 Декабря 2022 • 19:34 Комментировать

Бывший футболист столичного ЦСКА Кристиян Бистрович оценил чемпионскую гонку в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В последние годы «Зенит» — фаворит, да. Но не гегемон. Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком» — и в ближайших сезонах, и это]й весной. Борьба будет жёсткой до самого конца», — заявил полузащитник «Лечче» в интервью Sport24. Хавбек рассказал, что хочет увидеть чемпионство «армейцев» по итогам сезона.

Напомним, что после завершения первой части чемпионата ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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