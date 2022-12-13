Бистрович: «Зенит» — фаворит, но не гегемон»

Бывший футболист столичного ЦСКА Кристиян Бистрович оценил чемпионскую гонку в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В последние годы «Зенит» — фаворит, да. Но не гегемон. Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком» — и в ближайших сезонах, и это]й весной. Борьба будет жёсткой до самого конца», — заявил полузащитник «Лечче» в интервью Sport24. Хавбек рассказал, что хочет увидеть чемпионство «армейцев» по итогам сезона.

Напомним, что после завершения первой части чемпионата ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице.