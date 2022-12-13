Рахимич высказался о возможной работе в «Спартаке»

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич ответил на вопрос, готов ли он работать в «Спартаке». Напомним, босниец выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год.

«Что отвечу, если «Спартак» позовет на работу? Ну и вопросы вы задаете (смеется). Вы знаете мой ответ заранее. Вы знаете, где я играл. Никто не поймет, если я отвечу «Спартаку» словом «да», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что в «Спартаке» знают о его «армейском» прошлом, поэтому вряд ли позовут на работу.

После 17 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.