Гурцкая высказался о работе Эшуорта в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о работе спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

«Для того, чтобы комментировать Эшуорта, нужно дождаться, чтобы он хоть что-то сделал — хорошее или плохое. Честно говоря, пока не вижу, чтобы его какая-то работа была», — приводит слова Гурцкая Sport24.

Менеджер заявил, что пока мы видим хорошую организованную команду, которой руководит Гильермо Абаскаль. Гурцкая считает, что оценить работу Эшуорта можно будет после того, как он привезет легионера на позицию центрального защитника.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 17 туров.