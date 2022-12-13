Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Химки» заинтересованы в аренде полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова, однако самарский клуб не намерен отпускать 19-летнего футболиста.

Отметим, что действующий контракт Соколова с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей нынешней команды 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, опережая 15-е «Химки» на восемь очков.