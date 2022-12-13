В «Маккаби» отреагировали на информацию о трансфере Хайкина

В израильском клубе «Маккаби» (Хайфа) прокомментировали информацию о возможном трансфере российского голкипера Никиты Хайкина, у которого в конце декабря завершится контракт с норвежским «Будё-Глимт».

«В настоящий момент мы не ищем голкипера», - сказал пресс-атташе «Маккаби» Давид Базак в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

В январе 2023 года Хайкин станет свободным агентом. Стороны приняли решение не подписывать новое трудовое соглашение. В этом году российский вратарь пропустил 54 мяча в 43 поединках за норвежскую команду, отыграв 14 матчей на ноль.