Казахстанский журналист назвал Эшуорта «проходимцем»

Как известно, спортивным директором московского «Спартака» стал Пол Эшуорт, однако его персона нравится далеко не всем, в том числе и в Казахстане - где Эшуорт уже успел оставить о себе не самое лицеприятное впечатление. Очень критично о нем отозвался журналист Владимир Жарков, работающий в Казахстане. Он назвал Эшуорта «проодимцев».

- Эшуорт — проходимец. Андрей Валерьевич Тихонов, Евгений Ловчев-младший — эти люди, с кем я лично общался, они были солидарны с моим мнением, что он проходимец, - цитирует слова Жаркова Metaratings.ru.

Напомним, что чемпионат России в Премьер-лиге возобновится 3 марта.