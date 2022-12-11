​«Крылья Советов» отказом ответили на предложение «Локомотива» по Пиняеву, Глушенкову и Ежову

«Локомотив», который провалил первую часть сезона, планирует серьёзно усилиться в зимнее трансферное окно. «Железнодорожники» сделали «Крыльям Советов» предложение сразу по трём атакующим полузащитникам, желая заполучить Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова. Впрочем, самарский клуб ответил на этом предложение отказом. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что после семнадцати сыгранных туров «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне «стыков».

Добавим, что недавно «Локомотив» сменил главного тренера – команду принял Михаил Галактионов.